انفجار قرب مسجد بولاية مينيسوتا الأمريكية

متابعات – فجر :

تحقق الشرطة الأمريكية في انفجار وقع خلال تجمع المصليين لأداء صلاة الفجر في مسجد في بلومنغتون بولاية مينيسوتا الأمريكية. ووقع الانفجار في مركز دار الفاروق الإسلامي، فجراً. دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المصليين المسلمين، وفقاً لصحف أمريكية. وأكدت الشرطة الأمريكية أن أضراراً مادية وقعت في المركز الإسلامي جراء الانفجار الذي أدى لتحطم الزجاج وبعض جدران المبنى.وقال المسؤول في المسجد، محمد عمر، إن المسجد تلقى تهديدات كثيرة خلال الأيام الماضية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وأكد عمر، أن “فحوى الرسائل، يطالبنا بالخروج، وأننا نمثل عبئاً على المجتمع، ونلحق به الضرر”.وقالت الشرطة، من المبكر أن نصف العملية بجريمة كراهية، فيما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً في أسباب الانفجار.