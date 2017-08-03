” أمانة الجوف” ضبط مسوقات إلكترونيات يروّجن مواد محظورة ومنتهية الصلاحية

متابعات – فجر :

تمكنت أمانة الجوف متمثلة في القسم النسائي من التوصل لمسوقات إلكترونيات لصالح أحد المحلات النسائية ، وضبط عدد من المواد الكيميائية وصبغات الشعر ومستحضرات التجميل وكريمات طبية للعناية بالبشرة منتهية الصلاحية وخلطات مجهولة المصدر ومحظورة .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري أن المراقبات بالقسم النسائي بالأمانة قمن بمصادرة المواد نظراً لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط وأيضا انتهاء الصلاحية لتلك المواد حيث أن هذه المواد من شانها الأضرار على مستخدميها، مؤكداً على أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المحلات او المشاغل الغير مرخصه والتي تستخدم مواد ضارة ولها آثار جانبية علي الصحة .وعدم تسويق اي منتج مجهول المصدر داخل الانشطه التجارية يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات وأن الأمانة مستمرة بالجولات الرقابية لضبط أي مخالفات صحية داخل الأنشطة التجارية خلال الفترة القادمة ، داعياً الجميع للإبلاغ عن المخالفات الصحية والتعاون في حال ملاحظة اي اشتباه او مخالفة على رقم مركز العمليات والطوارئ 940 على مدار الساعة ، او احد قنوات التواصل مع الأمانة .