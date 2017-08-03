” بايرن ميونيخ” بطلاً لكأس السوبر الألماني بتغلبه على بروسيا دورتموند

متابعات – فجر :

توج بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الألماني بتغلبه على بوروسيا دورتموند 4-5 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت.وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 2-2 حيث تقدم بوروسيا دورتموند بهدف سجله كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 12 وتعادل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن في الدقيقة 18 ثم أضاف بيير-إيمريك أوباميانج الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 71 قبل أن يسجل لوكاس بيتشيك لاعب دورتموند هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88.واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لمصلحة فريق بايرن ميونخ.وخاض دورتموند المباراة بصفته بطلا لكأس ألمانيا فيما خاض بايرن المباراة بصفته بطلا للدور الألماني (بوندسليجا).