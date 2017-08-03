أمانة الشرقية تدشن جهازاً يعمل على تحويل بقايا الأطعمة لسماد عضوي نقي 100٪

متابعات – فجر

أطلق أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير مبادرة حفظ النعمة، التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقيةً منذ أكثر من عام، كما دشن جهاز المخارج الهوائية الخاص ببرنامج حفظ النعمة، والذي يعمل على تحويل بقايا الأطعمة الى سماد عضوي نقي بنسبة 100%، وتخفيض انبعاث الروائح غير المستحبة.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للخدمات د. محمد العماني، أن الجهاز يعمل على مزج بقايا الأطعمة من خلال عملية أوتوماتيكية تستهلك القليل من الطاقة، ويستخدم النظام كائنات عضوية مجهرية بدرجات حرارة عالية لتحليل بقايا الطعام والمواد العضوية بدون الحاجة الى تكرار إضافة الكائنات العضوية المجهرية أو إضافات أخرى الى حجرة التحليل، ويعتمد وقت المعالجة على كمية بقايا الطعام إلا أن الطعام الاعتيادي الممزوج لا يستغرق عادة أكثر من 24 ساعة للاختفاء تماما.

وأشار الى أن الجهاز يقلل كمية المواد الصلبة بنسبة تصل إلى 90%، ويخفض كلفة العمال إذ يمكن إنجاز العملية بواسطة شخص واحد فقط، إضافة الى أن الجهاز لا ينتج أي ملوثات ولا يحتاج لموقع لدفن النفايات، ويخفض انبعاث الروائح غير المستحبة.

ولفت الى أنه تم وضع آلية لبرنامج حفظ النعمة، التي تتضمن: زيارة المنشآت الكبيرة مثل الفنادق وقاعات الأفراح والمطاعم الكبيرة، لشرح وتوضيح أهداف البرنامج والإيجابيات المستهدفة من تطبيق استخدام جهاز المخارج الهوائية لتحويل بقايا الأطعمة التي تم رميها كنفايات الى مركب سماد، فيما تم إلزام البلديات بوضع شرط أساسي لتأهيل المنشآت الغذائية بتوفير جهاز تحويل بقايا الأطعمة التي يتم رميها بالنفايات الى مركبات عضوية لتقليل كميات النفيات بمرمى الأمانة والاستفادة القصوى من المنتج وكافة المنشآت المتوسطة والكبيرة.

وأكد أن برنامج حفظ النعمة يأتي إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم، الذي تضمن الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة وهو ما تعمل عليه أمانة المنطقة الشرقية في المحافظة على البيئة وبالأخص بقايا الأطعمة، وما تسببه من انبعاثات للروائح غير المستحبة من جراء تراكم هذه النفايات وتأثيرها على المنشآت الصحية بسبب الروائح وتدفق العصارة المتولدة من بقايا الأطعمة.

وأوضح مالك المؤسسة المصنعة للجهاز عبدالعزيز أبونيان، أن الجهاز يقوم بعدة عمليات مهمة وهي: الفرز وإعادة التدوير والمعالجة والتخزين والتخلص النهائي من النفايات البلدية الصلبة.