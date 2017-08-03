بلجيكا كانت على علم بفضيحة تلوث البيض بالمبيد الحشري

وكالات – فجر

أعلنت مصادر مسؤولة في بلجيكا اليوم السبت أنها كانت على علم بشبهة تلوث البيض الهولندي بالمبيد الحشري فيبرونيل منذ بداية حزيران / يونيو الماضي.

وقالت كاترين شتراجير المتحدثة باسم هيئة سلامة الغذاء البلجيكية اليوم “إن شركة بلجيكية أبلغتنا أن هناك اشتباها في تلوث البيض بمبيد الفيبرونيل”.

وقالت شتراجير إن الهيئة قررت عدم الإعلان عن هذه الشبهة علانية “لكي يتمكن الادعاء العام من مواصلة عمله في هذا الشأن”، حيث كان يجري تحقيقات في ممارسة بعض منتجي البيض للغش.

وأوضحت شتراجير أن الهيئة البلجيكية لم تبلغ الاتحاد الأوروبي بالحالات الأولى للتلوث بالفيبرونيل إلا بعد أسابيع من علمها بذلك، وتحديدا في العشرين من تموز/ يوليو الماضي.

كان إثبات وجود المبيد الحشري في سبعة مزارع للبيض في هولندا تم في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، وأعقب ذلك إثباته خلال الأيام اللاحقة في أربع مزارع ألمانية ومنتجات شركة وهمية.

يستخدم مبيد الفيبرونيل في وقاية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب من هجوم حشرات كالقمل والعثة والبراغيث. إلا أن استخدامه مع حيوانات تستغل كمواد غذائية محظور في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يكون استخدام المبيد ضارا بالإنسان إذا تعرض له بجرعات كبيرة، إلا أنه من غير المعلوم حتى الآن كيف يحدث التأثير الضار.

ويقول المعهد الاتحادي الألماني لتقدير المخاطر إن بعض التجارب التي أجريت على الجرذان أثبتت تأثير المادة الفعالة لهذا المبيد على النظام العصبي والكبد.

وأوضح المعهد أنه لا توجد آثار تدل على إمكانية تأثير ضار للمبيد بكمية معينة على وزن معين من البيض بالكيلوجرام مثلا.

ودافعت المتحدثة باسم الهيئة البلجيكية لسلامة الغذاء عن قرار الهيئة في عدم إعلان شكوكها في وجود ا لمبيد بالبيض بمجرد علمها بذلك حيث كانت ما تزال في طور جمع المعلومات عن مدى حجم المشكلة.

وصل حجم المشكلة إلى مستويات كبيرة في الأيام القليلة الماضية، حيث سحبت كميات وصلت أعدادها إلى ملايين البيض الملوث بالمبيد من الأسواق الأوروبية خلال الأيام الماضية.