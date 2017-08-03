تدشين قطار الباندا في اليابان

وكالات – فجر

جرى تدشين قطار سريع تقوم ديكوراته الأساسية على أشكال الباندا في غرب اليابان اليوم السبت لجذب السياح إلى حديقة حيوان تعرف بحبها للباندا.

أطلقت شركة غرب اليابان لسكك الحديد قطارا سريعا متجها إلى حديقة الحيوان، والذي انطلق من كيوتو، فيما تحتفل الحديقة بذكراها السنوية الثلاثين. وسيحتفل ” عالم المغامرة ” (ادفنتشر وورلد)، وهو عبارة عن حديقة حيوان ومدينة ملاهي في واكاياما، بذكراه السنوية الأربعين في عام 2018 .

ولدى عالم المغامرة خمسة من حيوانات الباندا بين الحيوانات الأخرى.

ومن المقرر أن يستمر القطار السريع في العمل حتى وفمبر 2019 .

وقال يوشينوبو نيساكا، حاكم واكاياما، خلال مراسم أقيمت في محطة تينوجي في مدينة أوساكا وهي أحدث محطات القطار: ” أنا على وشك الصعود على متن القطار وأنا في غاية السرور “.