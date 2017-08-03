الأخضر الشاب يلاقي منتخب الجزائر وديًا غدًا الأحد

متابعات – فجر

يلاقي منتخبنا الوطني لدرجة الشباب لكرة القدم مساء يوم غدٍ الأحد شقيقه المنتخب الجزائري لدرجة الشباب، وذلك على الملعب الأولمبي بالمنزه في رابع مباريات الأخضر الودية خلال معسكر الإعدادي المقام في تونس ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018م، التي يستضيف خلالها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة مطلع شهر نوفمبر المقبل في الخبر.

وكان الأخضر قد خاض لقاءين وديين ضد شقيقه المنتخب العراقي يومي 27 و30 يوليو الماضي، فاز في المباراة الأولى بنتيجة (4/2) وخسر الثانية بنتيجة (3/2)، كما خاض لقاءً وديًا ثالثًا يوم الخميس الماضي ضد شقيقه المنتخب الليبي وانتهى بالتعادل بهدف لمثله لكلا المنتخبين.

من جهة أخرى، اختتم منتخبنا تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث أجرى اللاعبون مرانًا خفيفًا عمد فيه مدرب الأخضر على عدد من التدريبات اللياقية والتكتيكية استعدادًا للمباراة.