ختام بطولة كأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة بفرنسا

متابعات – فجر

اختتمت أمس منافسات الدورة الثالثة لبطولة كأس العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة التي نظمتها منظمة الجواد العربي بمدينة شانتيه الفرنسية لمدة يومين . وأسفرت النتائج عن فوز المهرة “ارسينا أو اس ” لمربط عجمان من الإمارات بذهبية فئة المهرات “أعمار سنة ” , فيما نالت الفضية المهرة “شيخة الجمان” من مربط الجمان بالكويت , وحققت المهرة “رشيدية الخشاب” من مربط الخشاب بالكويت الميدالية البرونزية .

وفي منافسات “المهرات” نالت الذهبية المهرة “مليكة الملكوك” من مربط الخشاب , وحققت الميدالية الفضية المهرة ” اتش دي ام ماريا أبال ” من مربط عجمان , ونالت البرونزية المهرة “ميادة البداير ” من مربط البداير بالإمارات .

وفي فئة “الأفراس” حققت الميدالية الذهبية الفرس “بنت هازي الخالدية” من مربط الأوراسية بالبحرين , ونالت الفضية الفرس “بيبيتا” من مربط فالي بالسعودية , ونالت البرونزية الفرس “أيه كيه اس شاكيرا” من الخيالة السلطانية بسلطنة عمان. وفي فئة الأمهار عمر سنة جاءت الميدالية الذهبية من نصيب “اتش ال الغندور ” من مربط هنايا , ونال الفضية المهر “ياس بي اتش ام ” من مربط علي غانم المزروعي الإمارات , ونال البرونزية المهر “مدغشقر جيه” من مربط الأصول بالسعودية . وفي فئة الأمهر حقق “نديم العرب ” من مربط الجاسمية القطري الميدالية الذهبية , ونال الفضية “وورتيكس كالسيت” من مربط شير , وجاءت البرونزية من نصيب “رعود البداير ” من مربط البداير .وحقق الفحل “أميرالد جيه ” من مربط جادم ببلجيكا ذهبية فئة الفحول , ونال الفضية “موريون” من مربط الثمامة القطري , فيما جاءت الميدالية البرونزية من نصيب “مدهير الجمال ” لجين ماتينس.