64 ألف زائر لقرية عسير التراثية بالسودة خلال 16 يوما

متابعات_فجر

استقطبت قرية عسير التراثية الواقعة في منتزه السودة أكثر من ٦٤ ألف زائر خلال ١٦ يوما مضت، حيث سجل متوسط عدد زورها اليومي نحو ٤ آلاف زائر .

وأوضح المشرف على فعاليات القرية إبراهيم الشمراني أن أغلب الزوار كانوا من خارج المنطقة، ومن مختلف دول الخليج العربي ، إلى جانب السياح الأوروبيين الذين كانوا حريصين على توثيق تراث المنطقة وما تحتويه القرية من قطع أثرية ووسائل قديمة وتراث ثقافي أبرزه الفلكلور الشعبي.

وأكد الشمراني أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على تقديم العديد من العروض والمسرحيات وعروض الخيل وتعريف السياح كيفية التعامل مع الخيول المروضة والتعريف بنوعياتها وسبل التعامل معها، مبيناً أن القرية خصصت جوانب متعددة من القرية إلى جانب الوجبات تقدم مجاناً لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام .

وأفاد الشمراني أن القرية متجددة بتجدد جميع المشاركين بها ، وهم أعضاء فاعلون صنعوا من هذه القرية قصة نجاح للتراث ، مثنياً على جهود أمانة منطقة عسير ممثلة في فرع الخدمات بالسودة فيما يخص النظافة والمتابعة والتنسيق معهم في الخدمات الأساسية التي يحتاجها زوار المهرجان .