الجيش اليمني يُعلن مقتل 31 من عناصر مليشيا الحوثي غرب اليمن

متابعات_فجر

أعلن الجيش اليمني اليوم، مقتل 31 من عناصر المليشيا الانقلابية وعشرات الجرحى خلال الساعات الماضية .

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصادر عسكرية قولها إن 31 عنصرًا من المليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم فيما جرح أكثر من 45 آخرين خلال الـ 72 الساعة الماضية، بعد أن أحبط الجيش اليمني مسنودًا بالتحالف العربي اعتداء الانقلابيين على عدد من المواقع التابعة للجيش في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن .

وأكدت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتحصينات العدو المختلفة شملت مخازن أسلحة ومدافع ثقيلة وآليات بالإضافة إلى تدمير عربة (بي أم بي) وأطقمًا تقل عتادًا، وأخرى على متنها العشرات من العناصر الانقلابية كانت في طريقها لتعزيز وإسناد مليشيا الانقلاب في جبهتي حرض وميدي .