أمانة نجران تضبط ملاحمة تذبح أغنام مريضة

متابعات_فجر

ضبطت فرق إدارة الرقابة الشاملة التابعة لأمانة منطقة نجران أمس، حضيرة ماشية بجوار أحدى الملاحم توجد بها أغنام من الضأن مريضة وهزيلة يتم ذبحها وبيع لحومها على الزبائن والمستهلكين.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع ،انه تم الإغلاق الفوري للمحل وتطبيق لائحة الجزاءان والغرامات البلدية بعد ضبط ثلاث أغنام من الضأن هزيلة وتوجد عليه أعراض مرضية ,وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وذلك بعد فحصها من قبل طبيب مسلخ حي أبا السعود، الأمر الذي أدى إلى التخلص منها وفق التعليمات المتبعة بالأمانة في مثل هذه الحالات.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل على عدم التسامح أو التساهل عن ضبط أي مخالفة تتعلق بصحة العامة وعدم قبول أي تجاوزات تؤثر على الصحة في أي من الجهات التي تخضع للرقابة من قبل أمانة منطقة نجران،داعياً الجميع الي التعاون مع الامانة والابلاغ عن المخالفات من خلال رقم الطواري 940.