إطلاق 10 قنوات رياضية لنقل الدوريات الأوربية برسوم أقل من “بي إن سبورت” قريبا

متابعات_فجر

كشفت مصادر أن قنوات رياضية متخصصة في نقل البطولات الأوربية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق ستنطلق خلال الساعة المقبلة وسيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرهم، وكذلك البطولات القارية والعالمية .

وأضاف المصدر أن البطولات ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي ،وأن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات “بي ان سبورت” الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.