المحاكم تعقد 128 ألف جلسة وتصدر 54 ألف حكم في 20 يوماً

متابعات_فجر

نفذت محاكم وكتابات العدل في أنحاء المملكة كافة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية -20 يوم عمل-، 610084 عملية، إذ عقدت محاكم المملكة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية 128856 جلسة قضائية، وأصدرت 54675 حكماً، خلال الفترة من 15 شوال حتى 11 ذي القعدة.

وفيما يتعلق بكتابات العدل فقد بلغ إجمالي العمليات على العقارات خلال 20 يوم عمل 69995 عملية، وأصدرت من الوكالات ما لا يزيد عن 159769 وكالة خلال الفترة ذاتها.

وبلغ إجمالي قرارات وأحكام محاكم التنفيذ خلال الأسابيع الأربعة الماضية 34333 حكماً وقراراً، أما إجمالي عمليات محاكم التنفيذ بما فيها الأحكام الصادرة أو القرارات فبلغت 101510 عمليات بمعدل يومي يزيد عن 5 آلاف عملية ما بين إصدار أحكام أو إحالات أو محاضر جديدة.

واستحوذت المحاكم على 45.5% من إجمالي عمليات الأسابيع الأربعة الماضية، فيما شكلت عمليات كتابات العدل 37.75% من إجمالي العمليات، أما محاكم التنفيذ فبلغت نسبة أعمالها من الإجمالي 16.75%.