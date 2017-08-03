عاجل فجر
المحاكم تعقد 128 ألف جلسة وتصدر 54 ألف حكم في 20 يوماً

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر


تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها