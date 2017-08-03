رونالدو يفجر مفاجأة أمام القضاء الأسباني

متابعات-فجر:

اعترف كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، في أثناء محاكمته بتهمة التهرب الضريبي أنه بات يحن للعودة إلى إنجلترا.

ومثل رونالدو أمام محكمة “بوزيلو دي ألاركون” الإسبانية في الـ31 من يوليو المنصرم.

واستمرت جلسة الدولي البرتغالي 90 دقيقةً، نفى خلالها الاتهامات الموجهة إليه باستخدام هيكلٍ تجاريٍ لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.

ويُتهم الهدّاف جرّاء ذلك بالاحتيال على الضرائب في 14.7 مليون يورو، وهي التي قد تكلّفه غرامةً ماليةً مهوّلةً، بالإضافة إلى إمكانية الحبس.

وتوصّلت صحيفة “أس” الإسبانية إلى محضر جلسة المحكمة، والتي قال فيها رونالدو للقاضي، “في إنجلترا، لم أواجه هذه المشاكل قط، ولهذا أرغب في العودة إلى هناك”.

ولم يوضّح ابن الـ32 عاما فيما إذا كان يرغب في العودة للسكن في إنجلترا فحسب، أم أنه يقصد العودة للاحتراف مجددا في الدوري الإنجليزي على غرار ما فعل حينما كان لاعبا لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009.