سقوط 5 أشخاص بين قتيل وجريح في محافظة الأنبار العراقية

متابعات-فجر:

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت، أن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير استهدف مشيعين شمال الرمادي.

وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود بحسب “السومرية نيوز”، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البوعلي الجاسم بجزيرة الرمادي شمال المدينة، انفجرت صباح اليوم، مستهدفة مشيعي جنازة امرأة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضاف الكعود أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل الجريحين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى الطب العدلي”.