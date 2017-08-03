المرصد السوري : إستمرار الإشتباكات بين قوات النظام ومسلحين بريف حمص

متابعات _فجر

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات النظام السوري ومسلحي المعارضة تبادلوا القصف بمنطقة الحولة بريف حمص في ثاني أيام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المرصد في بيان له اليوم أن القوات الروسية باشرت نشر العشرات من عناصر شرطتها العسكرية على خطوط التماس في ريف حمص الشمالي لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين .

وتعد منطقة خفض التصعيد في ريف حمص الثالثة من نوعها بعد منطقتي الجنوب السوري والغوطة الشرقية ، حيث نشرت الشرطة العسكرية الروسية عناصرها في عدد من النقاط ومراكز التفتيش لمراقبة احترام وقف إطلاق النار .