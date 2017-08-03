إنتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية

متابعات_فجر

واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للمياه الإقليمية اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .

وأفاد الجيش اللبناني في بيان اليوم أن ثلاثة زوارق حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أقدمت على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها حوالي 500 متر حيث أقدم اثنان منها على إلقاء حشوتين متفجرتين في المياه، ثم غادرت باتجاه المياه الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.