حرائق تتلف مئات الهكتارات من الأشجار الغابية بالجزائر

متابعات _فجر

كشف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي عن تسجيل أكثر من 1200 بؤرة حريق خلال الأيام الماضية في 13 محافظة جزائرية.

وأضاف نورالدين بدوي في تصريحات اليوم من محافظة بجاية إلى أن هذه الحرائق أتلفت المئات من الهكتارات من أشجار الغابات والغطاء النباتي والأدغال، مشيرًا إلى وجود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق وأنه تم القبض على العديد من الأشخاص المشتبه بهم بعدة محافظات متضررة وتم تقديمهم للعدالة.

وأشار إلى أن القرار الخاص بتعويض المتضررين عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات تتخذه اللجان بالمحافظات بعد تحقيقات ميدانية معمقة بهذا الشأن من قبل عناصر الأمن.

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