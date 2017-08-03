الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة ، عسير ، الباحة ونجران والأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة،كما تبقي السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم ساعة تصل الى 40كم ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.