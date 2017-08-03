التغافل.. فن لا يتقنه إلا الأذكياء

قيل إن الإمام ابن حنبل سُئل: «أين نجد العافية؟» فقال: «تسعة أعشار العافية في التغافل عن الزلات»، ثم قال: «بل هي العافية كلها».

التغافل فن من فنون الحياة التي كنت أتمنى أن تعلمه المدارس كمهارة حياتية مفيدة للفرد والأسرة والمجتمع. فالمتغافل يا أصدقائي إنسان مرتاح ومريح لمن حوله، يرى الخطأ فيحسبه بسرعة كمبيوترية في دماغه ليتوصل لنتيجة أن المعادلة لا تسوى كل مرة وأن من الحكمة ترك هذه الزلة أو تلك تمر مرور الكرام وهو كأنه لم ير شيئاً. ولكن هذا التغافل فن لا يتقنه الكثيرون، فهو فن صعب ومعقد، يحتاج إلى ضبط النفس وحساب للعواقب، ولذا فهو ليس بمهارة سهلة بل تحتاج إلى تدريب وتطوير لتصل للشكل المطلوب، فبعض الناس يولدون بمزاج متأنٍ، فيكون التجاهل موافقا لطبيعتهم. أما أصحاب الأمزجة النارية أو «المجاكرة» فهم في حاجة ماسة لكورسات مكثفة في فن التجاهل.

والتجاهل فن يقوم على حساب دقيق كما قلت فهو في ظاهره يمكن أن يبدو غباء أو غفلة، ولكنه في الحقيقة حكمة وصبر وذكاء وتخطيط، فليست كل هفوة تحتاج إلى تدخل، وليست كل زلة أيضا يمكن التغاضي عنها، ولذا فإن التغافل كما قلت يتوجب أن يضاف لكورس يسمى مهارات الحياة؛ ندرسه لطلابنا في المدارس مثله مثل إعداد الطعام أو الخياطة أو «الدي آي واي» وهو يشمل النجارة وتركيب الأثاث ودهن الحيطان وغيرها من الأعمال التي يحتاجها الإنسان كمهارات ليكون مستقلاً وعملياً.

فالأب والأم المتغافلان عن الهفوات الصغيرة يكسبان أبناءهما على المدى الطويل أكثر من هؤلاء الذين لا يتركون شاردة ولا واردة إلا ويعاقبون عليها. وهذا ينطبق على العلاقات العائلية والإنسانية كافة.

كانت لدي صديقة بريطانية وكانت من العباقرة في الفيزياء الفلكية، وحصلت على بعثة في إحدى الجامعات المشهورة لتدرس الدكتوراه، ولأنها كانت أصغر الطلاب سناً والفتاة الوحيدة في ذلك القسم فقد كانت تتعرض لبعض التعليقات إما الجارحة أو الساخرة للنساء أو أحيانا المتحرشة بخفية، وكنت أقول لها كيف تواجهين كل هذا؟ فقالت لي: «بالتغابي، أسمع ما لا يعجبني فأظهر وكأنني لم أفهمه وأنتِ تعرفين البريطانيين لا ينتقدون مباشرة أبداً بل يغلفون النقد، وحتى التحرشات تكون مبطنة، ولكنني أفهمها طبعا وأعيش الدور وكأنني لا أفقه شيئاً».

أذكر أيضاً أستاذاً جامعياً كان يدرسنا الأدب في مرحلة الماجستير، وقد أصدر كتاباً مميزاً، وأثناء المحاضرة أشار أحد الطلاب إلى كتابه الجديد، فقال له جيد أنك قرأته، فقال نعم لقد وجدته في قائمة «البست سيلرز» أو أكثر الكتب مبيعاً، فسخر طالب آخر حينما التفت الأستاذ ليكتب شيئا على اللوح، وقال بصوت مسموع: «أكثر الكتب مبيعاً في مكتبة الكتب المستعملة أو في الحراج؟» وضحك بعض الطلاب الخبثاء. ولكن الأستاذ أكمل المحاضرة بلا تعليق. وبعد انصراف الطلاب ذهبت لأسأله سؤالاً ثم قلت له: مؤسف ما حصل وذلك غير مقبول وهكذا. فقال لي: لا ولا يهمك. أنا تعودت على مشاغبة الطلاب. قلت له: أتسمح لي أن أسأل لأتعلم درساً منك، ألا تضايقك هذه التعليقات حتى بعد سنوات من خبرة التدريس الجامعي؟ فأنا أتوقع أنني من الصعب أن أتعود على هذا النوع من النقد. فقال لي: «يا عزيزتي إن أردتِ أن تكوني ناجحة، يجب أن تتعلمي أنه ليس لديك وقت لمثل هذه التفاهات، أنا أركز طاقتي ووقتي لما يفيدني وليس لما يضايقني ويحزنني».

وفعلا ما زلت أذكر هذه الكلمات وأردد بيني وبين نفسي المثل الذي رددناه ونحن صغار: طنش، تعش، تنتعش. تمنياتي لكم بيوم منتعش.

المصـــــــدر