تسرب غاز في شقة سكنية بتبوك ينتهي بنقل سيدة إلى المستشفى

متابعات – فجر

صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي انه وردنا بلاغ في تمام الساعة (19:53) من مساء يوم الجمعة الموافق 1438/11/12 هـ عن تسرب غاز في عمارة سكنيه بحي المروج بمدينه تبوك .

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه للموقع وعند الوصول أتضح ان الحادث عبارة عن تسرب غاز داخل مطبخ في ملحق عمارة سكنية مكونه من طابقين وملحق، وعلى الفور تم تهويه وتأمين الموقع واغلاق الغاز المركزي للعمارة .

واضاف المسعودي انه نتج عن الحادث اصابه امرأه تم نقلها الى المستشفى عن طريق الهلال الاحمر وحالتها الصحيه مستقرة ولله الحمد .

ومن خلال المعاينة الاولية اتضح ان سبب الحادث تسرب غاز من فرن المطبخ اثناء عملية الطهي مما ادى الى تشبع المطبخ بالغاز وحدوث وميض لحظي مما تسبب في تلفيات داخل المطبخ ، وقد سلم الحادث لصاحب الشقة .

والدفاع المدني بمنطقة تبوك يتمنى السلامة للجميع ويهيب الأخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بإتباع وسائل السلامة اثناء عملية الطهي والتأكد من إغلاق الغاز عند عدم الاستخدام وتوفير اجهزة منع تسرب الغاز وصيانتها بشكل مستمر.