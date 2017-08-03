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اختتام دورة “البكور” التاسعة لمراجعة وضبط القرآن الكريم بجامـع الشيـخ سعـد بن عبـد الله المـوسـى بالرياض

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