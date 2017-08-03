اختتام دورة “البكور” التاسعة لمراجعة وضبط القرآن الكريم بجامـع الشيـخ سعـد بن عبـد الله المـوسـى بالرياض

الرياض – فجر

اختتمت بحمد الله مساء اليوم الجمعة دورة البكور التاسعة لمراجعة وضبط القرآن الكريم بجامـع الشيـخ سعـد بن عبـد الله المـوسـى بالرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي آل سعود ، وفضيلة الشيخ الدكتور : منصور بن محمد السميح الأمين العام لمسابقة الملك عبدالعزيز المحلية والدولية للقرآن الكريم ، وسعادة الدكتور زيد بن علي الدكان الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي .

وافتتح الحفل بمقدمة عن جهود المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة في خدمة كتاب الله تعالى داخل المملكة وخارجها ، ثم بآيات من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة إمام وخطيب الجامع فضيله الشيخ ثامر بن عبدالعزيز الزير التي عبر فيها عن بالغ شكره لصاحب السمو على تكرمه برعاية الحفل .

بعد ذلك ألقى راعي الحفل صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي آل سعود كلمته التي أكد فيها ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على التحاقهم بمثل هذه الدورات والحلقات القرآنية المباركة التي تحظى بدعم ومساندة من ولاة الأمر -حفظهم الله- وخير ما ينفق فيه المال في مثل هذه الحلقات لتعليم كتاب الله.”

وقد تم تكريم الخاتمين في الدورة الذين بلغ عددهم 10 خاتمين والطلاب المتميزين في الدورة .

وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالدورة بفضل الله أكثر من 1000 طالب ، يدرسون في 9 حلقات ، وتولى تعليمهم 9 معلمين تحت إشراف 9 مشرفين ، وقد خرّجت الدورة بفضل الله 35 طالباً خاتماً لكتاب الله ولله الحمد والمنة .

وصرح المشرف العام على الحلقات الشيخ عاصم بن فهد آل زعير أن نجاح هذه الدورة واستمرارها بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم والرعاية الكريمة للحلقات من قبل أوقاف الشيخين سعد وعبدالعزيز الموسى والمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم .

من ناحية أخرى قدم مستشار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب الدعوة والإرشاد بالصناعية الجديدة ومشرف العلاقات العامه والإعلام بالجامع الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري الشكر والدعاء لكل من أعان على إنجاح هذه الدورة المباركة التي لازالت مستمرة في عطائها منذ انطلاقتها قبل تسعة أعوام ، وعلى رأسهم إمام وخطيب الجامع ، وجميع منسوبي الحلقات، والعاملين لما يقدمونه من جهد وتفانٍ في سبيل إنجاح العملية التعليمية لطلاب الحلقات، وتقديمهم كل ما يُسهم في تقدم الحلقات ، كما ثنى بالدعاء بالرحمة والمغفرة للشيخ سعد بن عبدالله الموسى سائلا المولى جل وعلا أن يكتب له أجر كل حرف يتلى ، وأن يجزي أبناءه خير الجزاء على دعمهم وتعاونهم فيما يخدم كتاب الله .

وفي ختام الحفل أهدت إدارة المجمع نجاح هذا الحفل المبارك للجنود البواسل على الحد الجنوبي وفي كافة حدود المملكة الذين يبذلون أنفسهم وأرواحهم دفاعاً عن الدين ثم الوطن ، كما قدمت إدارة المجمع درعاً تكريمياً لضيوف ورعاة الحفل ، كما تم تكريم الجهات الداعمة والراعية .