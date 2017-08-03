هل تأكل الحلويات كثيرا؟.. دراسة تكشف الهرمون المسئول عن تناول السكريات

متابعات – فجر

كشفت دراسة حديثة عن العلاقة بين رغبة الإنسان فى تناول الحلويات والسكريات وبين صحة الكبد، حيث كشفت الدراسة أن هناك هرمونا يتم إفرازه فى الكبد قد يكون هو المسؤول عن الشهية المفتوحة دوماً لتناول الحلويات والسكريات، وأن هذا الهرمون يختلف فى نسبة إفرازه من شخص لآخر، كما أنه يصعب التحكم فى نسب الإفراز لهذا الهرمون حتى بطرق طبية. وقام بالدراسة باحثون فى جامعة كوبنهاجن فى الدنمارك ونشرت فى مجلة (Cell Metabolism)، العلمية وقالت الدراسة إنه عندما يتناول الإنسان الحلويات، يقوم الكبد بإفراز هرمون يدعى (FGF21)، وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين كان الكبد يفرز لديهم نسخة معينة من هذا الهرمون هم أكثر قابلية بنسبة 20% ليكون لديهم شهية مفتوحة طوال الوقت خاصة تجاه الحلويات والسكريات. وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على دور الكبد خصوصاً فى التحكم بما نأكله وما نشتهيه، ومن الجدير بالذكر أن الطعام يمر أولاً عبر المعدة ومن ثم الأمعاء، قبل أن يبدأ الكبد فى التعامل مع الطعام كذلك، لتشعر أنك قد اكتفيت من تناول الطعام أو أن شهيتك ما زالت مفتوحة وأنك ترغب بتناول المزيد. وركزت الدراسة على بعض التغييرات فى الهرمون نفسه من شخص لآخر، ليتم حصر متغيرين بعينهما، ربما كانا هما السبب الرئيسى وراء اشتهاء أشخاص معينين للسكر دون غيرهم حتى لو كان هذا الهرمون يتم إفرازه بذات المقدار والنسب فى كل منهم. كما كشفت الدراسة أن المتغيرين فى هرمون (FGF21) اللذين كشفت عنهما الدراسة، قد يزيدان من قابلية الفرد لاشتهاء الكحوليات والدخان، ولكن ما زال المجال مفتوحا للقيام بالمزيد من البحوث والدراسات لتأكيد هذه النتائج