الهلال ينتصر على المجزل بالخمسة

منصور الشمري – فجر – الرياض

إنتصر فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة على نظيره “المجزل” وديًا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرئيس في مقر نادي الهلال

وأحرز أهداف الهلال محمد الشلهوب و ماتياس بريتوس و ياسر القحطاني وعمر خربين هدفان

وبدأ مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز اللقاء بكل من : علي الحبسي فيصل درويش محمد جحفلي علي البليهي حسن كادش عبدالملك الخيبري ماجد النجراني محمد الشلهوب سالم الدوسري ماتياس بريتوس ياسر القحطاني

و زج المدرب رامون دياز ببعض لاعبين دكة البدلاء في منتصف الشوط الاول وهم :

‏ مهند فلاته ، عبدالله الزوري ، مختار فلاته

بدلآ من : حسن كادش ، ماجد النجراني ، ياسر القحطاني

في حين بدأ الشوط الثاني بالتشكيلة الاساسية بكل من

عبدالله المعيوف ياسر الشهراني عبدالله الحافظ أسامة هوساوي محمد البريك عبدالله عطيف سلمان الفرج نيوكولاس ميليسي كارلوس إدواردو، نواف العابد عمر خربين

هذا ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة يوم غد السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته في تمام الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد الأحد للاستعداد للقاء فريق الفيحاء مساء يوم الخميس المقبل في الجولة الاولى من دوري جميل .