وزير الحج والعمرة يقوم بزيارة تفقدية لصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

متابعات_فجر

وقف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن خلال زيارة تفقدية اليوم على الإستعدادات الكبيرة للجهات الحكومية العاملة في منظومة الحج؛ بمجمع صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة متفقداً الخدمات المقدمة ومكتب الوكلاء الموحد والنقابة العامة للسيارات، وحافلات النقل وبرامج الاستقبال، موجهاً بالتقيد ببرامج تقليص فترة انتظار الحجاج، وتقديم كافة الخدمات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

كما وقف وزير الحج والعمرة خلال جولته على الخدمات الجديدة المقدمة لضيوف الرحمن في مجمع صالات المطار التي تستقبل يوميا آلاف الحجاج المتجهين إلى المشاعر المقدسة لآداء مناسك الحج.

وشدد وزير الحج والعمرة خلال الجولة على أهمية التفاني والإخلاص في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، وتقديم أفضل الخدمات لهم ، وتنفيذ توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه حفظهما الله في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الرعاية اللازمة لهم، منذ دخولهم منافذ المملكة وحتى مغادرتهم لأداء مناسك الحج سالمين غانمين ان شاء الله .

وقد انطلقت جولة وزير الحج والعمرة من صالة كبار الشخصيات ، حيث تم التوجه إلى ساحة الخيام ، ومن ثم إلى منطقة الترحيل، وصعود الباصات ، حيث قام معاليه بلقاء مجموعة من الحجاج داخل تلك الباصات والترحيب بهم والأستماع اليهم .

وشملت جولة الوقوف على خدمات الصالات الداخلية في صالات المطار ، ومناطق الحجاج، والنقل، والجوازات، والجمارك، حيث أطلع على آلية العمل بها، مشيداً بالبرنامج “الترحيبي” لاستقبال ضيوف الرحمن الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة .

كما شهدت جولة وزير الحج والعمرة استقبال بعض الحجاج القادمين ، حيث رحب بهم داعيا المولى عز وجل ان يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً .

وقدم الحجاج شكرهم على مالقوه من حسن استقبال وترحيب من كافة المسئولين فى منظومة الحج والعمرة

رافق معالي وزير الحج والعمرة في الزياره التفقدية مدير فرع الوزارة بجدة مروان السليمانى ومدير صالات الحج والعمره نبيل حداد ومكتب الوكلاء الموحد، والمدراء المناوبين من كافة الجهات المعنيه .