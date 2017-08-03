أمطار متفرقة على شفا الطائف والقرى الزراعية

متابعات – فجر

هطلت اليوم أمطار متفرقة على مركز الشفا السياحي بالطائف، شملت العديد من القرى الزراعية المنتشرة على السلاسل الجبلية الشاهقة والتي تناهز 2000 متر فوق سطح البحر، وصوحبت الأمطار بزخات من البرد.

وتتابع الجهات المختصة الأمطار الهاطلة في ظل كثافة إقبال من الأهالي والمصطافين على المركز خشية وقوع أي طارئ لا سمح الله.

وحذرت إدارة الدفاع المدني من عدم المكوث بمجاري الأودية وفي الشعاب، وفي المواقع المفتوحة حتى لا يصابوا بالصواعق الرعدية وقت هطول الأمطار، بينما جددت تحذيراتها من المطلات الجبلية التي تشكل خطراً على الأرواح في مثل هذه الأجواء، والوقاية من حوادث الانزلاق التي قد تودي بحياة المتنزهين.