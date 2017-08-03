حادث مروع يصيب 3 أشخاص بطريق الساحل

متابعات – فجر

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات مختلفة إثر حادث مروري بطريق الساحل كبري عمق.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم.

وأضاف: فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث والقائد الميداني معتز الباشا، حيث تبين وجود ثلاث حالات حالة خطيرة الإصابة نقلت الى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة وحالتين متوسطة الإصابة تم نقلها إلى مستشفى النور بمكة.