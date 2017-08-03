هيئة حكومية يمنية تُحذر الانقلابيين من العبث بأراضي الدولة

متابعات _فجر

حذّر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في اليمن انيس باحارثة من التصرف غير القانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية .

ونقلت وكالة الأنبا اليمنية عن باحارثة قوله اليوم، ان ما صدر عن ما يسمى حكومة الانقلابيين بصنعاء بمنح كل وزرائهم، ثلاثين لبنة قرار غير قانوني، ولا يعتد به .

وحملت الهيئة المليشيا الانقلابية مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تُعد ملكًا للشعب اليمني، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع ، محذرًا من أن العقاب سيُطال كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة .

Share 0 Share