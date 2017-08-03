منظمة الصحة العالمية تُقدم مساعدات عاجلة لمدينة بنغازي

متابعات_فجر

قدّمت منظمة الصحة العالمية مساعدات عاجلة تتضمن الاحتياجات الطبية إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا .

وأوضح مسؤول إدارة الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة معتز الطرابلسي اليوم أن المساعدات ضمت عشر مجموعات علاجية طارئة للإصابات إلى مستشفى الكويفية والجلاء، فضلًا عن الأدوية الأساسية المتعلقة بإنقاذ الحياة والسوائل الوريدية استجابة للاحتياجات الإنسانية بالمدينة .

وأضاف أن المساعدات أتيحت من الدعم المالي الذي قدمه مكتب الاتحاد الأوربي لحماية المدنيين والمعونات الإنسانية، مضيفًا أنها تكفي لعلاج أكثر من 1000 حالة إصابة متوسطة وخطيرة .