إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ بعد شهور من التوترات

متابعات_فجر

رفعت إثيوبيا اليوم، حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر الماضي في أعقاب احتجاجات عنيفة استمرت شهورًا وأسفرت عن مقتل المئات ، وألقي القبض على أكثر من 29 ألفًا خلال تلك الفترة .

وقال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا إن نحو 8000 منهم يُحاكمون حاليًا لمشاركتهم في أعمال العنف .

وتفجرت الاضطرابات بسبب خطة تنمية للعاصمة أديس أبابا وسرعان ما تحولت إلى مظاهرات أوسع ضد الحكومة احتجاجًا على السياسات وانتهاكات حقوق الإنسان. وتضمنت هجمات على شركات كثير منها مملوك لأجانب .

وقال فقيسا في تقرير تُلي على البرلمان “استقرار البلاد في وضع أفضل كثيرًا. ولدى قوات الأمن القدرة على استعادة النظام في بعض المناطق التي لا تزال تشهد مشاكل أمنية” .