بالفيديو..مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني تكشف عن الحالة الصحية لطفل منوم طالب والده بعدم اخراجه

متابعات_فجر

اشاره لما تم تناقله بمواقع التواصل الاجتماعي حول الطفل المنوم في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني والذي ظهر فيه والده يطالب بإبقائه بالمستشفى وعدم اخراجه.

أوضحت إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض بأن الطفل يبلغ من العمر ست سنوات ويراجع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية منذ الولادة نتيجة اصابته بمرض بالأمعاء يؤدي الى عدم القدرة على امتصاص الغذاء بشكل طبيعي مما يستلزم الاعتماد بشكل كامل ورئيسي لفتره طويله على التغذية الوريدية الدائمة، والتي يخضع لها المريض منذ تشخيصه بهذا المرض المزمن، وكان خلال السنوات الماضية يخرج للمنزل ويعود للمستشفى اذا استدعت حالته الطبية التنويم.

وقد أكد الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل جاهزيته للخروج من المستشفى نتيجة استقرار وضعه الصحي بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة على مدى ثمانية أشهر متواصلة “فترة تنويمه بالمستشفى مؤخرا” ولحاجة الطفل الضرورية للدعم الاسري والاندماج بشكل طبيعي في المجتمع لما له من اثر إيجابي على نموه الطبيعي.

كما هو متعارف عليه ومعمول به في مثل هذه الحالات المزمنة، يأتي الترتيب لخروج المريض بعد التنسيق لعمل زيارات دورية من قبل فريق الرعاية المنزلية وتوفير الاحتياجات والتجهيزات الطبية لخلق بيئة صحية مناسبة للمريض تمكنه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المنزل دون الحاجة لإبقائه داخل غرف التنويم في المستشفيات وحرمانه من رعاية واهتمام عائلته وذويه لفترات طويلة من الزمن.

الجدير بالذكر ان تقديم خدمات الرعاية الطبية للطفل مستمر ولن يتم اغلاق ملفه الطبي، كما أن الرسالة الطبية الانسانية التي تنتهجها المدن الطبية لوزارة الحرس الوطني في كافة مناطق وطننا الغالي تسعى للتخفيف من معاناة المرضى وعوائلهم من خلال تقديم الرعاية الطبية بأعلى معايير الجودة وتقديم الدعم اللازم لهم لتثقيفهم صحيا بأهمية التعاون بين الفريق الطبي واهل المريض بما يصب اولا في مصلحة المريض.