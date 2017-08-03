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بالفيديو..مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني تكشف عن الحالة الصحية لطفل منوم طالب والده بعدم اخراجه

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