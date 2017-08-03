بتوجيه من وزير التعليم… لجنة عاجلة لبحث قضية التعاقد مع “منى بعلبكي”

متابعات-فجر:

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم “مبارك العصيمي” أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجه مدير جامعة الحدود الشمالية بتشكيل لجنة عاجلة لبحث قضية التعاقد مع الأستاذة منى بعلبكي والرفع بنتائج التحقيق له خلال أسبوع.

يذكر أنه تداول عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق تحت عنوان ” #القبض_على_دكتورة_الاجرام_مطلب” تحدث فيه عدد من المغردين عن بعض التجاوزات التي قامت بها الأستاذة بعلبكي وأنها ملاحقة من قبل بلدها لإرتكابها عدد من المخالفات، مستغربين في الوقت نفسه من التعاقد معها ومطالبين بالقبض عليها.