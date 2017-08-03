تعيينات جديدة وتنقلات إدارية في المحطات الداخلية والخارجية للخطوط السعودية

متابعات-فجر:

أصدر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عدداً من القرارات الإدارية في أكبر عملية تنقلات وتعيينات جديدة بمحطات “السعودية” الداخلية والخارجية واشتملت القرارات الإدارية على تعيينات وتنقلات في وظائف مدير “السعودية”، مدير المحطة، مدير المبيعات، مدير العمليات، المدير المناوب، ومدير خدمات الركاب في (10) محطات داخلية وأكثر من (30) محطة دولية.

وأكد المهندس صالح الجاسر أن هذه التعيينات والتنقلات تهدف إلى تحديث وتطوير بيئة العمل وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية استجابةً لأهداف برنامج التحول الذي تنفذه المؤسسة في مختلف قطاعاتها ووحداتها الاستراتيجية وشركاتها الناشئة عن التخصيص، مشيراً إلى أن الاستثمار الأمثل في العنصر البشري يحظى بأولوية الاهتمام في المؤسسة حيث يتم تأهيل الكوادر الوطنية عبر برامج تدريب متقدمة ومتخصصة في العديد من المجالات منها تنمية المهارات الإدارية والقيادية، وتعيينهم في وظائف قيادية بمختلف قطاعات المؤسسة والشركات والوحدات الاستراتيجية.

وأشار الجاسر إلى أن اختيار هذه النخبة من الكفاءات الوطنية الشابة والمتميزة التي تزخر وتفخر بهم “السعودية” تم عبر تدرجهم الوظيفي وما اكتسبوه من مهارات وخبرات متراكمة إلى جانب ما تلقوه من دورات تدريبية مكثفة في مجال صناعة النقل الجوي فضلاً عن مؤهلاتهم العالية ومهاراتهم الشخصية القيادية مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تعزز قدرات “السعودية” في مواجهة التحديات الحاضر في صناعةٍ دائمة التطور والتغيير.

وهنأ “الجاسر” مديري المحطات على أدائهم المتميز وحرصهم على تنمية قدراتهم المعرفية وإثراء تجاربهم العملية وتفانيهم في خدمة “السعودية” مما أهلهم لتولي هذه الوظائف المهمة لإدارة محطات “السعودية” الداخلية والدولية، وقال: “أشكركم أولاً لجهودكم المخلصة وأدائكم المتميز في مهامكم السابقة، وأتطلع إلى مضاعفة الجهود والمزيد من التميز في مواقعكم الجديدة وأنتم أهل لذلك بما تملكونه من مؤهلات وخبرات وتجارب ناجحة أهلتكم لتكونوا سفراء لمؤسستكم ولتكونوا من رواد الأعمال الذين لا يقتصر أدائهم على تقديم الخدمة فقط بل الوصول بالمؤسسة وخدماتها إلى ما يتطلع إليه المواطنون والمسافرون عموماً على شبكة الرحلات الدولية للخطوط السعودية ورفع مكانة المؤسسة وتعزيز قدراتها للعمل بكفاءة عالية ومواجهة المنافسة بثقة واقتدار”.