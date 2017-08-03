المرصد السوري : مقتل اثنين إثر انفجار في الريف الغربي لحلب

متابعات-فجر:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بمقتل شخصين، اليوم الجمعة، إثر انفجار عند مقر لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في الريف الغربي لحلب.

وأضاف المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أن سيارة مفخخة انفجرت قرب مقر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في ريف المهندسين.

وذكر المرصد السوري أن التقارير الأولية أشارت إلى مقتل فردين بهيئة تحرير الشام وإصابة آخرين، وأكدت وحدة إعلامية تابعة للجماعة وقوع الانفجار، وقالت إن عدداً من أفرادها سقطوا بين قتيل وجريح.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على 70% من محافظة إدلب في شمال غربي سوريا إلى جانب بعض المناطق في ريف حلب الغربي.