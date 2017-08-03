برشلونة يفكر في ضم نجم يوفينتوس “ديبالا”

متابعات-فجر:

أبدى يوفنتوس الإيطالي، مرونة في بيع نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، مما يفتح الباب أمام برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن يوفنتوس سيقبل بإدخال لاعبين في صفقة بيع ديبالا، وأنه يرغب في ضم أندريه جوميز، وأن رافينيا الكانتارا، يعد خيارا قائما.

وأشارت إلى أن يوفنتوس، أجرى اتصالات مع النادي الكتالوني، في محاولة للتفاوض بصورة منفصلة بشأن اللاعب البرتغالي، ولكن الرد جاء بأن البارسا لا يخطط للاستغناء عنه، إذ أن إرنستو فالفيردي، يعتبره أساسيا في مشروعه.

ولفتت إلى أن يوفنتوس، حدد سعر باولو ديبالا بـ120 مليون يورو، ستكون قابلة للتخفيض إذا ضم الفريق الكتالوني لاعبا آخر إلى الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس مستعد الآن للاستغناء عن باولو ديبالا، دون أن يتأثر الفريق، إذ أنه تعاقد مع فيدريكو برنارديشي (23 عاما)، لاعب فيورنتينا، والذي يمكنه اللعب دون أدنى مشكلة في مركز ديبالا.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبرت فرنانديز، المدير الرياضي للنادي الكتالوني، لا يزال يراهن على كوتينيو وعثمان ديمبيلي، بعدما أخفق البارسا في التعاقد مع ماركو فيراتي.

وشددت على أن هناك من يفضل التعاقد مع لاعب يحظى بشعبية كبيرة مثل ديبالا، لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.