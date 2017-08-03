أمانة منطقة الرياض تدشن المراوح المزودة بنظام الضباب لتلطيف أجواء الحدائق وممرات المشاة

متابعات _فجر

أطلقت أمانة منطقة الرياض، مبادرة جديد تتمثل في توفير نظام مراوح وانظمة مزودة بالرذاذ والضباب الصناعي في مسعى لترطيب الأجواء الحارة، وتشجيع هواة المشي ومرتادي الحدائق الساحات البلدية وممرات المشاة في ممارسة هواياتهم.

وقال المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض، أنه تم البدء في تركيب مراوح وأنظمة رذاذ الماء عبر مراوح أو خطوط مجهزة لتلطيف الأجواء في أجزاء من الحدائق العامة والساحات البلدية وممرات المشاة لتمكين ممارسي رياضة المشي ومرتادي الحدائق التي تشهد حضورا مميزاً من كافة أفراد المجتمع خلال إجازة الصيف لزيارتها والاستمتاع بأجواء مناسبة.

وبين المهندس الهويمل أنه تم تركيب هذه الأنظمة لتساهم من تخفيف حرارة وجفاف الجو، حيث يمكن استخدام تقنـــــية الرذاذ والضباب الصنــــاعـي لتبريد المساحات الخارجية المفـتوحة في الأماكن العامة وأماكن الجلوس. ويمكن لهذه الطريقة تخفيض مستـوى درجة الحرارة وتلطيف الجو ، حيث بدأت الأمانة في تركيب المراوح والأنظمة في عدد من ممرات المشاة والساحات البلدية.