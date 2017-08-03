بدء العمل بمهرجان التمور بمحافظة وادي الدواسر

متابعات _فجر

أطلق محافظ وادي الدواسر عبد الله بن سليمان المبارك، أمس، شارة بدء العمل بمهرجان التمور بالمحافظة تحت شعار ” تمورنا أطيب”، بحضور مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بالمحافظة عايد الحماد وعدد من المسؤولين والداعمين.

وأفاد المدير التنفيذي للمهرجان ناصر بن فهاد العشوان أن فعاليات المهرجان ستبدأ يوم الأحد 21 / 11 / 1438هـ بسوق التمور بالخماسين، وستشمل بالإضافة للفعاليات التسويقية على عدد من البرامج التثقيفية والترفيهية والمحاضرات والدورات المتخصصة من خلال مسرح المهرجان العام بجوار سوق التمور بالخماسين الذي سيشتمل ايضاً على مسابقات للمزارعين ومنتجي التمور بالمحافظة ومسرحاً للطفل ومعرضاً للتمور بوادي الدواسر بكافة أصنافها ، وعدد من الفعاليات الشبابية بحقول ومزارع النخيل وعدد من الفعاليات المجتمعية وأخرى للجاليات والعمالة بمزارع النخيل .