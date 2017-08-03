باكستان تؤكد دعمها للأمن والأستقرار في أفغانستان

متابعات _فجر

أكدت باكستان اليوم مجدداً دعمها للأمن والاستقرار في أفغانستان، موضحة أن عودة الاستقرار إلى هذا البلد المجاور يصب في مصلحتها الوطنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا في تصريح صحفي : إن باكستان تدعم منذ البداية الاستقرار في أفغانستان، وتعقد بأن الأمن الإقليمي مرهون بتحسن الوضع الأمني وعودة الاستقرار السياسي إلى أفغانستان.

وأضاف أن باكستان تقف مع أفغانستان ضد الأعمال الإرهابية التي تشهدها، وقد دانت جميع الهجمات التي تعرضت لها أفغانستان مؤخراً ، مبيناً أن باكستان تأمل من السلطات الأفغانية العمل على ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها للأعمال الإرهابية.

وجدد قلق باكستان المتزايد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم كشمير، مشيراً إلى أن العنف الذي تمارسه القوات الهندية بحق المدنيين في كشمير يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.