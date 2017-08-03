الأمم المتحدة: 163 ألف لاجئ جنوب سوداني بالسودان

متابعات _فجر

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد لاجئي جنوب السودان الذين وصلوا للسودان منذ بداية العام الحالي بلغ 163 ألفاً، وإن ولاية النيل الأبيض تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الجدد بحوالي 40% من مجموع 163ألف لاجئ مسجل.

وأوضحت نشرة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “أوتشا” بالسودان، أن معدل وصول اللاجئين من جنوب السودان اليومي في مناطق “المقينص، وجودة بالنيل الأبيض” يبلغ نحو 34 لاجئاً يومياً.

وأشارت النشرة، إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوداني أنشأوا مركز استقبال جديد في منطقة “أم جلالة”، يضم الملاجئ المجتمعية والمرافق الإدارية ومرافق صحية.

ولفتت إلى الانتهاء من التوسع في مركز استقبال “المقينص الذي يضم 4 ملاجئ جماعية جديدة، وتوقعت مفوضية اللاجئين وصول العدد إلى 180 ألف لاجئ فارين من جنوب السودان إلىالسودان مع نهاية العام 2017، ما يرفع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى الجارة الشمالية إلى أكثر من 427 ألف لاجئ.

ووفقاً للأمم المتحدة فإن 7.5ملايين شخص في جنوب السودان “من أصل أكثر من 12.5 مليون نسمة” بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم أكثر من 4.9 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب النزوح والصراع والتدهور الاقتصادي .