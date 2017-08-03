الحكومة اليمنية تنشر قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة النفطية

متابعات_فجر
نشرت الحكومة اليمنية قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تطبيع الأوضاع في المديريات المحررة واستعادة الأمن والاستقرار فيها .
ورحبت اللجنة الأمنية بالمحافظة بانتشار القوات التي تمركزت في المناطق الساحلية من شبوة الغنية بالنفط ومناطق وميفعة وعزان والروضة وحبان ومواقع الشركات النفطية.
وأهابت اللجنة في بيان، بثته الليلة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- لها بمزيد من التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لخدمة الأمن وحماية المصالح العامة والخاصة في المحافظة.
منصة التسوق الإلكتروني Shopify تطلق قارئ بطاقات ائتمان
Follow @fajrnews Share this on WhatsAppمتابعات – فجر لتسهيل دفع تحصيل قيمة المشتريات بشكل شخصي... اقرأ المزيد