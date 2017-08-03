أسباب ظهور ” حب الشباب” وطرق علاجه

متابعات – فجر :

حبوب الشباب هي بثور تظهر على سطح الجلد نتيجة لعدة عوامل أهمها التغيرات الهرمونية التي تحفز إنتاج الدهون وبالتالي تؤدي إلى انسداد المسامات. فإذا كانت هذه المسامات في الأصل كبيرة جدا، تصبح رؤوس سوداء أما إذا كانت صغيرة، فتأخذ شكل بثور وكلا النوعين تتورم مع الوقت وقد تصبح التهابات أو بثور أو كتل أعمق.وفي الغالب تكون فئة الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بحبوب الشباب نظراً للتغيرات الهرمونية التي تحدث في أجسامهم خلال هذه الفترة بالذات. وقد تظهر أيضا هذه البثور نتيجة لعدة عوامل أخرى كاستعمال مستحضرات تجميل غير ملائمة لطبيعة البشرة أو منتهية الصلوحية، أو المبالغة في ترطيب البشرة، كذلك كثرة التعرق وتناول بعض الأدوية واستهلاك أطعمة تحتوي على نسب عالية من المواد الكيميائية. نجد أنواع عدة لحب الشباب منها البثور ذات الرؤوس البيضاء والبثور ذات الرؤوس السوداء والبثور الالتهابية والبثور التي لها قاعدة حمراء ومملوءة بالقيح والبثور العميقة في الجلد. وصفات طبيعية لتتخلصي من حب الشباب علاج حب الشباب يتطلب اتباع علاج محدد والمواظبة عليه والكثير من الصبر، والعلاجات عدة نبدؤها بالوصفات المنزلية التي تحتوي على مواد غنية بمضادات الأكسدة، فإن لم تجدي نفعا نمر إلى الكريمات الموضعية ثم العلاج بالليزر (في حالة حب الشباب المستعصي). وفيما يلي بعض الوصفات المنزلية: اصنعي تونيك بعصير الليمون و ماء الورد الطبيعي، اغمسي قطنة وضعيها بلطف على المناطق التي تنتشر بها البثور وانتظري لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ و وواظبي على تطبيق هذه الوصفة يوميا لمدة 15 يوما. خذي قشرة الليمون الداخلية ومرريها بلطف على البشرة ثم اشطفي بالماء. ضعي ورقات من النعناع في ماء مغلى حتى يصبح لون الماء أخضر، قومي بغسل وجهك بمشروب النعناع كل ليلة للتخلص حب الشباب. هذا المحلول يقضي على الإكزيما والجرب والكثير من مشاكل البشرة. اهرسي الثوم، قومي بتطبيقه على الوجه واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي الوجه جيدا بالماء الدافئ والصابون، بعد التنشيف مرري قطنة مبللة بماء الورد على كامل وجهك. وصفات أخرى اصنعي عجينة بمسحوق قشرة البرتقال والقليل من ماء الورد ثم اطرحي العجينة على المناطق التي ينتشر فيها حب الشباب، استلقي لمدة ربع ساعة ثم اشطفي. اصنعي عجينة بملعقة من عصير الليمون وملعقة قرفة مطحونة وضعيها على المناطق المصابة واشطفي بعد نصف ساعة. امزجي عصير النعناع مع مسحوق الكركم، طبقي المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي بصابون غير معطر. اهرسي الخيار وقومي بتطبيقه على وجهك لمدة نصف ساعة. اصنعي عجينة بملعقتين من طحين الذرة و بياض بيضة ثم وزعيها على وجهك وانتظري مدة نصف ساعة قبل الشطف بالماء الدافئ. اصنعي عجينة بمسحوق جوزة الطيب و الحليب، قومي بتطبيقها على المناطق المصابة واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي.