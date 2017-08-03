غرامة 40 ألف ريال والتوقيف 10 أيام لمفحط ب “طبرجل”

متابعات – فجر :

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه أربع مركبات من نوع “جيب شاص”، يقودها شبّان ارتكبوا عددًا من المخالفات المرورية، منها ممارسة التفحيط، وتجاوز الأرصفة، والقيادة من دون لوحات، وكتابة عبارات وملصقات على بعض مركباتهم، وذلك على تقاطع إشارة الملك فيصل مع شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز على الطريق الدولي بمحافظة طبرجل، ألقت دوريات المرور والبحث السري بطبرجل، وبتوجيهات من مدير شعبة مرور طبرجل المقدم صلاح بن محمد بن دعيجاء، القبض على المركبات الأربع وسائقيها وأحدهم صاحب المقطع، وذلك في وقتٍ قصير من ارتكابهم تلك المخالفات، حيث تم إيداعهم التوقيف، واستكمال بحقهم كل الإجراءات، وعرضهم على هيئة الجزاءات.وصدر بحق أحدهم حكم بالتوقيف مدة عشرة أيام، وحجز مركبته مدة ستة أشهر، كما حُررّت بحقه المخالفات المستحقة، والتي تجاوزت الأربعين ألف ريال.وأهاب مرور محافظة طبرجل بالجميع، التقيد بالأنظمة المرورية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالف لها، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.