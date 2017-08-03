“ترامب” يحمل الكونغرس مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا

متابعات – فجر :

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقات الولايات المتحدة مع روسيا «عند مستوى خطير للغاية هو الأدنى على الإطلاق» وألقى بالمسؤولية على الكونغرس في هذا الوضع، وذلك بعد يوم من توقيعه على عقوبات جديدة ضد موسكو. ونشر ترامب على تويتر أمس: «علاقتنا مع روسيا عند مستوى خطير للغاية هو الأدنى على الإطلاق». وأضاف: «هذا بفعل الكونغرس. نفس الأشخاص الذين لم يتمكنوا من منحنا (قانون) الرعاية الصحية»، في إشارة إلى انتكاسة مريرة مُني بها هذا الشهر عندما أخفق زملاؤه الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس في إقرار تشريع للرعاية الصحية داخل مجلس الشيوخ. وتقيدت رغبة ترامب في علاقات أفضل مع روسيا بنتائج توصلت إليها وكالات مخابرات أميركية وأشارت إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي. ويحقق في الأمر مستشار خاص ولجان بالكونغرس، وتنفي موسكو أي تدخل كما ينفي ترامب أي تواطؤ من جانب حملته. وأقر الكونغرس العقوبات الجديدة لمعاقبة روسيا على التدخل في الانتخابات وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. وعادة ما تظهر انقسامات قوية بين الجمهوريين والديمقراطيين في العديد من القضايا لكن مشروع القانون حظي بتأييد واسع النطاق من الحزبين. وردت روسيا بالقول إن العقوبات تصل إلى حد حرب تجارية شاملة وتقضي على الآمال في تحسين العلاقات مع إدارة ترامب. وعلى الرغم من انتقاد ترامب العلني للعقوبات اتخذ نائبه مايك بنس موقفاً صارماً من روسيا خلال جولة قام بها هذا الأسبوع في دول البلطيق.