الإطاحة بقاتل عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الخبراء بالقصيم

متابعات – فجر :

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم القبض على شاب 17 سنة تورط في قتل أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الخبراء بالقصيم، وكشفت التحقيقات أنه أحد أقاربه.وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم: “إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا صباح يوم الأحد الموافق 1438/10/29 هــ عن نشوب حريقٍ في أحد المنازل بمركز الخبراء، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع الحادث، وبعد إخماد الحريق ونقل صاحب المنزل للمستشفى، أثبتت المعاينة أنه تعرض لطلقات نارية بالجزء العلوي أدت لوفاته”. وأضاف المتحدث الرسمي؛ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من جمع الأدلة وجميع إجراءات الاستدلال، وقادت هذه الإجراءات بعد البحث والتحري للاشتباه بأحد أفراد أسرة المجني عليه البالغ من العمر 17 عامًا، كما تمكنت الجهات الأمنية من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه، وعرضه على النيابة العامة، وقد اعترف بما نسب إليه وصادق على أقواله شرعًا.