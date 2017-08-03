” الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً غربي تعز ويفرض سيطرته على بلدة الكدرة

متابعات – فجر :

حقق الجيش اليمني، تقدماً جديداً في الجبهة الغربية لمحافظة تعز جنوب غرب البلاد ‏وذلك بعد معارك ضارية خاضها مع مليشيات الإنقلابيين.‏

وأكد مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على بلدة الكدرة شمالي ‏منطقة الهاملي التابعة مديرية موزع غربي تعز.‏

وشن الجيش اليمني، هجوما واسعا مصحوبا بقصف مدفعي مكثف على مواقع المليشيا ‏الانقلابية شمالي منطقة الهاملي بالمديرية ذاتها، مواصل زحفها باتجاه ما تبقى من مناطق ‏تتمركز فيها المليشيا شرقي المخا.‏

وأشار المصدر في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى أن ‏قوات الجيش تصدت وبإسناد من مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي وصالح ‏على مواقعها في منطقة النجيبة، شمال مدينة المخا، وتمكنت بعد معارك استمرت لساعات من ‏دحر العناصر المهاجمة.‏