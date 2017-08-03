” الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً غربي تعز ويفرض سيطرته على بلدة الكدرة

متابعات – فجر :
حقق الجيش اليمني، تقدماً جديداً في الجبهة الغربية لمحافظة تعز جنوب غرب البلاد وذلك بعد معارك ضارية خاضها مع مليشيات الإنقلابيين.
وأكد مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على بلدة الكدرة شمالي منطقة الهاملي التابعة مديرية موزع غربي تعز.
وشن الجيش اليمني، هجوما واسعا مصحوبا بقصف مدفعي مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية شمالي منطقة الهاملي بالمديرية ذاتها، مواصل زحفها باتجاه ما تبقى من مناطق تتمركز فيها المليشيا شرقي المخا.
وأشار المصدر في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى أن قوات الجيش تصدت وبإسناد من مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي وصالح على مواقعها في منطقة النجيبة، شمال مدينة المخا، وتمكنت بعد معارك استمرت لساعات من دحر العناصر المهاجمة.