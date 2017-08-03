اندلاع حريق هائل في أحد الأبراج السكنية بمنطقة المارينا في دبي

متابعات – فجر :

أكد مصدر في شرطة دبي؛ أنه تجري الآن السيطرة على حريق شب في بناية الشعلة في منطقة المارينا في دبي وذلك بعد ورود بلاغ بوجود ألسنة لهب في الطابق التاسع وامتد الى الأعلى وتم انتقال فرق الاطفاء والإنقاذ من شرطة ودفاع مدني دبي وتم اخلاء البرج من قاطنيه وتطويق المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق شب في أحد الأبراج بمنطقة المارينا، مشيرا إلى أنه تم تحريك فرق إطفاء من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان. وأضاف قامت فرق الدفاع المدني في دبي والفرق المختصة باخلاء برج الشعلة من السكان وتواصل العمل على اخماد الحريق.