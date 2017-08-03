“الداخلية المصرية” : ضبط “خلية إخوانية” خططت لاستهداف منشآت حيوية

متابعات – فجر :

كشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، نجحت في إحباط مخطط لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، وألقت القبض على 5 متهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وأوراق خاصة بالتنظيم وخططه. وأشارت المصادر الأمنية، أن معلومات مؤكدة وصلت لقطاع الأمن الوطني، بوجود عناصر إخوانية في شقة سكنية، ويسعون لتنفيذ مخطط لاستهداف منشآت حيوية بالدولة، حيث تمت محاصرتهم، والتعامل معهم وإلقاء القبض على 5 متهمين، جميعهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في القضية رقم 7294 لسنة 2017 إداري مركز سمالوط.وأوضحت المصادر الأمنية، أنه بالفحص تبين أن المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ29 ألف جنيه مصري و4 آلاف دولار أمريكي، وعدد من الأوراق الخاصة بتقديم الدعم المالي لعناصر التنظيم تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية وجرائم إرهابية تستهدف بعض المنشآت الحيوية والأمنية، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.