باريس سان جيرمان يتعاقد رسمياً مع “نيمار” لمدة 5 سنوات

متابعات – فجر :

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده الرسمي مع البرازيلي نيمار مهاجم فريق برشلونة بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده.وأكد باريس سان جيرمان على أن إدارة النادي دفعت 222 مليون يورو لإدارة برشلونة لكسر قيمة الشرط الجزائي من أجل الحصول على نيمار.وأضاف النادي أن نيمار وقع اليوم على عقود انضمامه للفريق لمدة 5 مواسم حتي عام 2022 في حضور وكيل أعمال اللاعب مساء اليوم.وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان سيعلن في مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة عن صفقة نيمار وتقديمه للجماهير حيث يناقش النادي عرضه أمام برج إيفل.