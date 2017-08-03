بيشة.. ضبط شاب ووافدة مجهولة داخل مركبة وبحوزتهما مواد مخدرة و ذخيرة حية

متابعات – فجر :

تمكنت دوريات الخاصة التابعة بأمن الطرق بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، من توقيف مركبة يقوده شاب سعودي وبرفقته وافدة مجهولة،حيث عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة حية جاءت التفاصيل اشتبهت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق في المركبة وهي تسير بسرعة عالية على الطريق، وعند استيقافها والتحقق من وضع قائدها ومرافقته، تبين للدوريات عدم وجود صلة قرابة بينهما، ما استدعى لتفتيش المركبة إذ عثر بداخل المركبة على اثنتي عشرة قارورة مسكر خارجي وبلاطة حشيش و1900 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى سلاح ناري من نوع مسدس وعدد من الطلقات الحية الخاصة به، حيث كانا الشاب والفتاة قادمين من منطقة الرياض باتجاه المنطقة الجنوبية، وعليه تم ضبط ما عثر بحوزتهما وتحويلهما إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.