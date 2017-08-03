” الترجي التونسي” يتأهل إلى نهائي البطولة العربية ويلاقي الفيصلي الأردني

متابعات – فجر:

حقق نادي الترجي التونسي فوزاً مستحقاً، مساء أمس الخميس، على فريق الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 2-1 ليلاقي النادي الفيصلي الأردني في نهائي بطولة الاندية العربية المقرر إقامة النهائي يوم الاحد القادم.وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكلا منهما ، وبحسب تعليمات البطولة تم اللجوء الى وقت إضافي سجل الترجي هدف الفوز والثاني مع بداية انطلاق الشوط الاضافي الاول . وسنحت عدد من الفرص للفريقين للتسجيل إلا أن المباراة انتهت بالنتيجة ذاتها ، فيما طرد الحكم لاعبين من الفتح الرباطي.